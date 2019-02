© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stato un mercoledì di ansia alla Continassa per l’allarme generato dalle condizioni di Cristiano Ronaldo. Niente allenamento, ieri, per CR7 fermato dal troppo dolore alla caviglia sinistra, eredità di una botta subìta domenica a Bologna e questo ha causato un po’ di preoccupazione in casa bianconera, in prospettiva Napoli, ma soprattutto, come è ovvio, soprattutto Atletico Madrid. C'è fiducia in ogni caso affinché possa recuperare in tempo essere in campo nella sfida che potrebbe mettere il punto esclamativo nella corsa scudetto. Tutto dipenderà dall’evoluzione del dolore; semplicemente, bisognerà aspettare che il fastidio svanisca. D’altro canto, non si forzerà il recupero. Lo riporta il Corriere dello Sport.