Juventus, CR7 un ciclone dopo la sosta: numeri da capogiro col Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

41 gol in 32 partite. Sono questi i numeri di Cristiano Ronaldo nelle partite dopo la sosta con la maglia del Real Madrid. In particolar modo, dopo la sosta di settembre il fenomeno portoghese ha segnato 8 gol. Sa come gestirsi e probabilmente arriverà presto la prima rete in Serie A con la maglia della Juventus, ci proverà a cominciare da domani. In una giornata che gli porta bene, come scrive La Gazzetta dello Sport.