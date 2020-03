Juventus, Cristiano Ronaldo approfitta della 'sosta' e vola a Madrid per il Clasico

Approfittando del rinvio di Juventus-Inter e di conseguenza del giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri, l’attaccante bianconero Cristiano Ronaldo è volato a Madrid per assistere al Classico tra Real e Barcellona. Il portoghese si è intrattenuto con i tifosi madrileni, firmando autografi e concedendo foto.

Cristiano Ronaldo is taking in #ElClásico at the Bernabéu 👀 pic.twitter.com/bmvK5JsqCr

— ESPN FC (@ESPNFC) March 1, 2020