Prestana CR7 ha 174 stanze, 2 ristoranti e Spa per allenamenti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - RABAT (MAROCCO), 12 FEB - L'hotel di Cristiano Ronaldo aprirà i battenti a Marrakech a inizio 2020. Con oltre 174 stanze, due ristoranti, un centro d'affari e una Spa con tutto quel che occorre per allenamenti ad alto livello, l'hotel si chiamerà 'Pestana CR7'. Per una notte si spenderà circa 200 euro. Il progetto s'inserisce nel contesto di 'M Avenue', una sorta di Marrakech 2, una città nella città, a pochi passi dall'aeroporto, ideata da Downtown Hotel Corporation, con tanto di banche, servizi, scuole, cliniche estetiche e musei. L'annuncio in occasione della messa in vendita degli spazi commerciali, 120 vetrine che nell'intenzione dei promotori dovrebbero far gola ai marchi di lusso. Un progetto che, secondo gli ideatori, si pone come alternativo ai mall con spazi all'aperto e più vicino ai village per gli acquisti che spopolano in Europa. L'albergo di Ronaldo è in affitto per 15 anni alla star del football.