Juventus, Cristiano Ronaldo fa visita alla sede del Nacional: "Sempre bello tornare a casa"

Cristiano Ronaldo è ancora in Portogallo, dove è rimasto "bloccato" a causa della diffusione del Coronavirus, ha voluto far visita alla sede del Nacional de Madeira, suo ex club. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha espresso la propria felicità per la visita ai luoghi della sua infanzia attraverso le storie di Instagram: “È sempre bello tornare a casa”. Immediata la risposta del club: “Una visita straordinaria da parte del migliore al mondo, sempre sempre il benvenuto a casa tua”.