Juventus, Cristiano Ronaldo ricarica le pile in vista della ripresa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Weekend di riposo per la Juventus, che riprenderà la preparazione a partire da martedì. Molti bianconeri ne stanno quindi approfittando per rilassarsi un po'. Fra questi c'è Cristiano Ronaldo, che attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram ha condiviso una foto che lo ritrae in barca. In vacanza con CR7 ci sono anche la sua compagna Georgina e il piccolo Cristiano Jr.