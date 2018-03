Juventus, Cuadrado in campo: allenamento in parte con i compagni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Juventus prosegue la settimana di preparazione alla sfida di campionato contro il Milan, che sabato sera si presenterà all’Allianz Stadium. La Vecchia Signora, in attesa di riaccogliere, da domani, i giocatori impegnati con le loro Nazionali, ha lavorato questa mattina, ed è stata una seduta iniziata prima in palestra, e proseguita poi sul terreno di gioco del JTC, dove il gruppo ha continuato, con il pallone, a concentrarsi sulla fase atletica, per passare infine alla parte tecnica. Ha lavorato in campo, svolgendo anche parte della seduta insieme ai compagni, Juan Cuadrado. Domani si torna in campo: appuntamento al pomeriggio.