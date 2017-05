Juventus, Cuadrado: "Serve la mentalità giusta per non fare brutte figure"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Bologna-Juventus: "Sarà una partita difficile, dobbiamo stare attenti a non fare una brutta figura. Quando ci sono queste partite rischi: serve avere la mentalità giusta, che serve per preparare la finale. Oggi scendiamo in campo consapevoli che sarà difficile, poi avremo tempo di pensare a Cardiff".