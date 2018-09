Juventus, dalla Spagna: mutismo social per Cristiano Ronaldo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AS di oggi parla di mutismo social da parte di Cristiano Ronaldo dopo la contestatissima espulsione contro il Valencia. L'attaccante della Juventus, che utilizza spesso i propri profili ufficiali per motivi pubblicitari ma anche per tenere aggiornati i fan giorno dopo giorno, non scrive niente da mercoledì scorso e ha tutta l'intenzione di rispondere al cartellino rosso con una grande prestazione contro il Frosinone. Il giocatore non ha voluto godere del giorno di riposo previsto per giovedì scorso, lasciandosi alle spalle la delusione di Champions per tornare subito a segnare per i bianconeri nella prossima sfida di campionato.