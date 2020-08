Juventus, Danilo stringe partnership con la ong dei "Campioni di domani" a Bicas

"Da Bicas al Mondo", è così che Danilo Luiz, il terzino destro della Juventus, presenta con orgoglio ai tifosi le sue umili origini. Il brasiliano, che colleziona importanti premi e vittorie nei campionati europei, ora vuole aiutare anche altri bambini e adolescenti socialmente vulnerabili a diventare atleti.

Il giocatore, già impegnato in attività sociali con un progetto personale chiamato Futuro Re2ondo, una linea di supporto per i bambini e famiglie colpiti dalla crisi economica, che ha come obiettivo togliere i bambini dalla strada, dare supporto scolastico e lezioni di calcio a maschi e femmine tra gli 8 e i 17 anni di età.

Ora Danilo ha stretto un'importante partnership con un'organizzazione non governativa ONG in Brasile chiamata “Craque do Amanhã” (Campione di domani), di cui saranno beneficiati circa 130 studenti al mese del sistema scolastico pubblico, principalmente bambini e adolescenti con disabilità, a Bicas, piccola città nello stato di Minas Gerais - la stessa città in cui è nato e cresciuto Danilo.

Attraverso il calcio, l'obiettivo è quello di promuovere l'inclusione sociale e la formazione dei giovani come cittadini consapevoli dei loro diritti e doveri, oltre a permettere loro di entrare nel mercato del lavoro. In questo modo, Danilo vuole dare voce e opportunità ai bambini e adolescenti affinché, come lui, possano conquistare la possibilità di diventare atleti professionisti riconosciuti in futuro.