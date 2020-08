Juventus, De Ligt si opera: l'obiettivo è tornare in campo a ottobre

Nel post gara della sfida contro il Lione il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha annunciato che dovrà ricorrere a un'operazione per risolvere i suoi problemi alla spalla e Tuttosport parla dei tempi di recupero dell'olandese, che punta a tornare a disposizione in meno di 2 mesi e mezzo, per rientrare in campo a ottobre.