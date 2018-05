Juventus, De Sciglio: "Il primo Scudetto non si scorda mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la Juventus, oggi, si è concluso un altro campionato straordinario e ora i bianconeri stanno festeggiando per le vie di Torino. Mattia De Sciglio, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha spiegato cosa si prova a vincere il tricolore: "Il primo scudetto non si scorda mai!!! ❤ #my7h", ha scritto il numero 2 juventino.