Juventus, De Sciglio scalpita: col Parma può tornare tra i convocati

Mattia De Sciglio, difensore della Juventus, corre verso il rientro e punta il Parma per tornare tra i convocati. C'è un cauto ottimismo da parte dello staff medico con il giocatore che dovrebbe a breve tornare ad allenarsi con la squadra proprio con l'obiettivo di tornare in rosa per la sfida del Tardini. A riportarlo è Tuttosport.