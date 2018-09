Juventus, dejavu CR7: 23 tiri e zero gol come lo scorso anno in Liga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zero gol in ventitré tiri. Un dejavu per Cristiano Ronaldo, che non riesce ancora a sbloccarsi con la maglia della Juventus. A secco in Serie A, tutti attendono un suo gol. Ma le statistiche del fenomeno portoghese sono uguali a quelle dello scorso anno, quando in Liga, dopo tre turni, aveva tirato proprio ventitré volte, senza riuscire a gonfiare la rete.