Juventus, domani assemblea degli azionisti. Appuntamento alle ore 10

Dopo l'approvazione del bilancio 2019/2020 comunicata nella giornata di venerdì scorso, per la Juventus arriva il momento dell'assemblea degli azionisti. Appuntamento per domani 15 settembre alle ore 10 presso la sede della società bianconera. Questo l'ordine del giorno:

- Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

- Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998.

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021/2022 – 2023/2024 e determinazione del corrispettivo.

- Deliberazioni inerenti e conseguenti.