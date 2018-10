Juventus, dopo la sosta D.Costa e Khedira di nuovo a disposizione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra al gran completo dopo la sosta. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dopo la pausa per le Nazionali l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare due pezzi da 90: Douglas Costa, giocatore che ha smaltito sia l'infortunio che le quattro giornate di squalifica, sia Sami Khedira, centrocampista tedesco che durante la sfida contro lo Young Boys ha accusato una ricaduta al flessore della gamba sinistra.