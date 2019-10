© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato prossimo contro il Bologna quasi sicuramente nella Juventus saranno a disposizione anche Danilo e De Sciglio, ma per quanto riguarda Douglas Costa il rientro è certo, come il fatto che sarebbe in grado di giocare dal primo minuto. Il numero 11 non sta lavorando in gruppo per il semplice motivo che, con 14 nazionali assenti, un gruppo di fatto non c’è e così da giovedì, giorno della ripresa dopo i tre di riposo post Inter (quattro per Higuain, rientrato ieri), tutti i bianconeri stanno svolgendo allenamenti personalizzati. L’ala brasiliana viaggia però già a pieno regime e avrà così più di una settimana per rimettersi in forma campionato e convincere Sarri a puntare su di lui contro i rossoblù.