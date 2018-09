Juventus, Douglas Costa torna tra un mese: nel mirino il Man United

© foto di Federico Gaetano

La terribile settimana di Douglas Costa s'è aperta con la notizia della squalifica per quattro giornate per lo sputo a Federico Di Francesco ed è proseguita peggio con il doppio infortunio che - riferisce Tuttosport - lo terrà fuori per circa un mese. L'esterno brasiliano dovrebbe rientrare in campo dopo la sosta di ottobre e più precisamente il 20 del mese, quando ci sarà la sfida col Genoa. E' ipotizzabile che in quel match l'ex Bayern Monaco accumuli minuti nelle gambe, in modo da esser pronto per la trasferta di tre giorni dopo sul campo del Manchester United.