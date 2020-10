Juventus, Dybala continua a dividere. Marchisio: "Un classico dei numeri 10, o li ami o li odi"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex Juventus Claudio Marchisio, che fra le altre cose parla anche di Paulo Dybala: "Continua a dividere? Un classico per i numeri 10: o li ami o li “odi”. Dovrà rafforzare la sua importanza all’interno del gruppo diventando sempre affidabile: per fare il salto definitivo non dovrà più “scomparire”, sia nei 90’ che nel lungo periodo. Ronaldo e Morata? Con Paulo formano un tridente perfetto: Cristiano è sempre decisivo, Alvaro fa giocare bene i compagni. È la punta ideale".