Juventus, Dybala esulta attraverso il suo profilo Instagram

Ieri, la Juventus ha ricevuto il grande abbraccio dei suoi tifosi sia all'Allianz Stadium che per le vie di Torino. Paulo Dybala, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha ripercorso la sua stagione bianconera: "10 mesi di sudore. 10 mesi in un gruppo in cui ognuno ha dato il massimo per vincere. 10 mesi di 10. Grazie a tutti per questa stagione meravigliosa!", ha scritto il numero 10 juventino.