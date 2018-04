Juventus, Dybala rischia il posto contro l'Inter. Le possibili opzioni

Dybala rischia il posto nel derby d'Italia di domani sera in casa dell'Inter. Allegri - sottolinea il Corriere di Torino - scioglierà gli ultimi dubbi tra la seduta di rifinitura di oggi pomeriggio e la mattinata di domani, quando in genere ha le idee migliori e quando la squadra si impegnerà nel solito risveglio muscolare. L’argentino, possibile arma tattica per la ripresa, dovrebbe trovare la residenza nell'undici bianconero in caso di scelta del 4-2-3-1 o di cambio di modulo, con la difesa a tre. In caso di tridente invece il trio sembrerebbe Cuadrado (in vantaggio su Douglas Costa, apparso in netto calo contro il Napoli), Higuain e Mandzukic. Tra i sei attaccanti a disposizione di Allegri, il colombiano è l’unico che da bianconero è riuscito a fare un gol in campionato all’Inter, vera bestia nera(zzurra) della Signora.