Juventus, è Luis Hasa (2004) il nuovo gioiellino dei laboratori bianconeri

Di quel ragazzo che appare pronto per il salto di categoria, c’è un aspetto che colpisce sempre: la voglia di migliorarsi. Luis Hasa è reduce da una stagione esaltante nella Juventus Under 16 che va ben oltre le sei reti messe a segno nel corso delle sedici partite giocate in campionato. Il trequartista bianconero il passo di quelli importanti, personalità e margini di crescita di grandissima prospettiva. E’ venuto su nel corso degli anni della trafila bianconera, vissuta con impegno e spirito di sacrificio. Nell'ultimo anno è stato utilizzato da mister Andrea Bonatti anche sulle corsie esterne d'attacco. Il percorso non si ferma: la prossima stagione in Under 17 sarà quella della consacrazione che lo manderà dritto alla fase di transizione tra i grandi, passando dalla Primavera.