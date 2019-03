Juventus, Emre Can in risalita: l'ex Liverpool in vantaggio su Bentancur

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime su Emre Can direttamente da La Gazzetta dello Sport. La partita della Juve contro il Napoli ha detto che il tedesco ha superato i guai fisici che lo hanno limitato negli ultimi mesi. Sami Khedira non ci sarà e in questo momento l’ex Liverpool ha messo la freccia su un Bentancur a disagio al Wanda e in calo dopo aver tirato la carretta per mesi interi. Contro la fase difensiva di Simeone, servirà grande presenza fisica e interpreti pericolosi sulle palle inattive: Emre Can, giocatore di livello internazionale, come lo ha definito Allegri, tornerà molto utile.