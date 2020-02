© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vola in Serie A, ma vola anche nelle statistiche. Grazie al successo di oggi contro la Fiorentina, infatti, la formazione bianconera è stata la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A, inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi. L’ennesimo traguardo per la squadra che domina in Serie A ormai da più di otto anni.