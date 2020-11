Juventus-Ferencvaros, Dybala titolare e capitano: la fascia torna sul suo braccio

Non solo il ruolo da titolare, Paulo Dybala avrà un’altra responsabilità questa sera contro il Ferencvaros. Il numero 10 argentino è infatti il capitano della Juventus, come già accaduto in altre occasioni: è lui infatti il designato per questo ruolo in assenza di Bonucci e Chiellini.