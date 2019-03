Juventus-Fiorentina Women's, le probabili formazioni della sfida scudetto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una giornata storica all'Allianz Stadium. Per la prima volta nella storia, una partita di calcio femminile ha fatto registrare il tutto esaurito. Juventus e Fiorentina, separate di un solo punto in classifica, si giocano una grossa fetta di scudetto. Per questo motivo entrambi i tecnici manderanno in campo il miglior undici possibile. L'allenatrice delle bianconere Rita Guarino andrà sul sicuro e non dovrebbe rinunciare neanche a Sara Gama, reduce da una contratture e alle acciaccate Galli e Girelli. Difesa a quattro quindi con Hyyrynen, Gama, Salvai e Boattin, davanti Cernoia, Galli e Pedersen. In attacco il tridente pesante composto da Bonansea, Aluko e Girelli

Anche mister Cincotta sceglie la miglior formazione possibile. Davanti alla porta difesa da Ohrstrom, difesa a quattro con Guagni e Philtjens sulle fasce, in mezzo Tortelli e Jacqus (quest'ultima in ballottaggio con Agard). Linea a tre di centrocampo composta da Adami, Breitner, Parisi, con Vigilucci alle spalle della coppia d'attacco Bonetti-Mauro. In dubbio Lana Clelland: se la scozzese, ancora non al 100%, dovesse farcela, a quel punto andrebbe a comporre il tandem con Mauro, con Bonetti che si sposterebbe dietro le punte.

JUVENTUS: Giuliani ;Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Cernoia, Galli,Pedersen; Bonansea, Aluko, Girelli.

FIORENTINA: Ohrstrom; Guagni, Tortelli, Jaques, Philtjens; Adami, Breitner, Parisi; Vigilucci; Bonetti, Mauro.