Juventus, giovedì alle 11 la presentazione di Sarri

La Juventus presenterà Maurizio Sarri giovedì 20 giugno alle ore 11 allo Juventus Stadium. Un momento importante per capire, forse, come si è svolta la trattativa e qualche retroscena curioso. Sarà quello il punto di partenza dell'ex tecnico di Napoli e Chelsea, in un'avventura affascinante e difficile. Il raduno è previsto per l'inizio di luglio, poi ci sarà la partenza per la tournée asiatica, dove ci sarà la sfida all'Inter dell'ex Conte, a Nanchino, il 24 luglio.