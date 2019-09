Juventus-Hellas, steward per la prima volta in Curva Sud

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre a quella sul rettangolo verde fra Juventus ed Hellas Verona sabato all'Allianz Stadium si giocherà anche una partita sugli spalti. In particolare in Curva Sud. La sfida fra bianconeri e scaligeri sarà, infatti, la prima nell'impianto di casa del club bianconero dopo gli arresti 'Last Banner' che ha fatto luce sulle infiltrazioni criminali fra i tifosi dei campioni d'Italia.

Per la gara in questione, scrive Tuttosport, compariranno per la prima volta dalla loro creazione nel 2008 gli steward in Curva Sud. Un segnale di rinnovata legalità sugli spalti dello Stadium per una gara che potrebbe, al tempo stesso, vedere una nuova diserzione dei gruppi organizzati dopo l'assenza al Wanda Metropolitano per la gara contro l'Atletico Madrid.