Juventus-Hellas Verona, i convocati di Juric. Out Stepinski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal profilo Twitter dell'Hellas Verona arrivano i convocati di Ivan Juric per il match di domani sera alle ore 18 in casa della Juventus valido per la 4^ giornata di Serie A:

Portieri: Silvestri, Berardi, Radunovic

Difensori: Vitale, Faraoni, Rrahmani, Gunter, Kumbulla, Dawidowicz, Empereur, Amrabat, Adjapong

Centrocampisti: Veloso, Henderson, Verre, Zaccagni, Danzi, Pessina, Lazovic

Attaccanti: Di Carmine, Pazzini, Tupta, Tutino