Brutte notizie per la Juventus e per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con l'assenza di Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra. Il gruppo ha lavorato stamattina al JTC proseguendo nella preparazione della sfida dell'Olimpico contro i giallorossi. Nella seduta di oggi parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale.