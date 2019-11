Juventus, Higuain MVP di ottobre per i bianconeri

Gonzalo Higuain è MVP del mese di ottobre della Juventus. Questo è quanto evidenziato dai canali social dei bianconeri che premiano come miglior giocatore del mese appena terminato il Pipita. Il numero 21 bianconero riceverà il premio poco prima dell'inizio della sfida di domenica sera contro il Milan.

MVP of the Month Powered by @officialpes

🥁🥁🥁🥁 @G_Higuain 👍👍👍👍 https://t.co/vlXsHeXFrx pic.twitter.com/yyxI77iffP

— JuventusFC (@juventusfc) November 8, 2019