Juventus, Higuain vuole interrompere il lungo digiuno

© foto di www.imagephotoagency.it

Gonzalo Higuain è pronto a scendere in campo per interrompere un digiuno che dura ormai da 43 giorni ovvero dalla rete segnata contro l'Atalanta. Lui, il più presente della formazione bianconera, ha grande voglia di essere decisivo, anche se c'è da dire che nell'ultimo periodo, l'andamento del resto della squadra non gli ha permesso di avere tanti palloni da trasformare in rete.