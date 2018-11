Juventus, i complimenti a Chiellini: "Fieri di te, capitano"

Zaccardo: "Ho vinto qualcosa che CR7 e Messi non hanno. Il Bologna..."

Genoa, chiesto Younes al Napoli. Lukaku o Lazaar per la fascia

Inter, Miranda: "Gare come quella di Bergamo non devono ricapitare"

Juventus, Cuadrado: "Obiettivo Triplete. CR7 un esempio per tutti"

Italia Under 21, Vido lascia il ritiro per problemi muscolari

All. Frosinone: "Con l'Inter serve prova super. Pinamonti? Onda positiva"

Eder: "Sarei rimasto in Serie A solo per andare alla Sampdoria"

Drago: "Bernardeschi in costante crescita. Ora ragione al 100% da Juventus"

Chiellini fa 100 a 14 anni dall'esordio, solo in sei prima di lui

Lazio, Milinkovic-Savic non preoccupa. Il rientro in pochi giorni

Ponciroli: "Barella e Chiesa non devono fare come Perin"

Busacca: "Var? Non esiste la perfezione. Pronti ad ascoltare"

Frosinone, Longo: "Buon test per tutti. Sono soddisfatto"

17 /11/2004, si gioca Italia-Finlandia a Messina. Dal 1' del secondo tempo entra in campo Giorgio @chiellini

Attraverso Twitter , la Juventus si è complimentata con Giorgio Chiellini alla centesima presenza in Nazionale nel match ora in programma con il Portogallo.

