Juventus, i complimenti alla Roma sognando un'altra remontada

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una ragione in più per sognare la remontada a Madrid. Dopo la vittoria della Roma contro il Barcellona, anche la Juventus ha l'obbligo di credere nella semifinale. Questi, intanto, i complimenti su Twitter proprio del club bianconero a Dzeko e compagni: "Complimenti alla Roma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di Champions".