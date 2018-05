Juventus, i convocati per il Bologna: out Mandzukic e Howedes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus è pronta ad affrontare il Bologna nella gara in programma domani sera all'Allianz Stadium (ore 20.45) Terminata la rifinitura al Training Center di Vinovo, ecco l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Allegri per la sfida ai felsinei. Elenco di cui non fa parte Benedikt Howedes, che ha riportato un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra durante la sessione di allenamento odierna.

Portieri: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 23 Szczesny

Difensori: 3 Chiellini, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner

Centrocampisti: 6 Khedira, 8 Marchisio, 14 Matuidi, 30 Bentancur,

Attaccanti: 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado