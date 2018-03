Juventus, i convocati per l'Atalanta: c'è Alex Sandro, out Howedes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminata a Vinovo la rifinitura della Juventus, in vista della sfida di domani alle 18 all'Allianz Stadium contro l'Atalanta. Ecco l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Allegri. Elenco di cui non fa parte Benedikt Howedes, che non ha effettuato la seduta odierna di allenamento a causa di un affaticamento agli adduttori della coscia destra manifestatosi dopo l’allenamento di ieri.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny, Del Favero

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Asamoah, Rugani, Lichtsteiner

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Sturaro, Bentancur

Attaccanti: Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic