© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, tramite il suo sito internet, ha fornito l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Empoli in programma sabato alle 18:00 all'Allianz Stadium e valevole per la 10° giornata di ritorno.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia.

ATTACCANTI: Dybala,Mandzukic, Kean, Bernardeschi.