Juventus, i convocati per l'Empoli. Solo quattro scelte a centrocampo

Il tecnico della Juventus Allegri non recupera Mandzukic e tanto meno Khedira per la sfida all’Empoli di domani. Sono 20 i convocati per la sfida agli azzurri, con i bianconeri in emergenza a centrocampo, con soli 4 effettivi. Davanti, senza il croato, possibile una chance per Kean o Douglas Costa. Ecco le scelte del livornese:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi.