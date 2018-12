Juventus, i convocati per la Sampdoria: torna Bernardeschi

© foto di Federico De Luca

Penultimo allenamento del 2018 questa mattina al JTC. La Juventus, rientrata dalla trasferta di Bergamo, ha ricominciato a lavorare, per preparare la gara di sabato alle 12.30, contro la Sampdoria all’Allianz Stadium. Seduta di scarico per i giocatori maggiormente impegnati ieri, mentre il resto del gruppo (con cui ha ripreso parzialmente a lavorare Federico Bernardeschi) è sceso in campo per un allenamento con la palla, focalizzato su possesso, gestione degli spazi, lanci e concluso con una sessione di tiri in porta.

Questi i convocati per la sfida con la Samp:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, benatia, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Spinazzola.

Centrocampista: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.