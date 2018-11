Juventus, i convocati per lo United: ok Cancelo, out Douglas Costa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, tramite il suo sito internet, ha fornito l'elenco dei convocati per la sfida contro il Manchester United: "Sono 19 i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Manchester United, Day 4 della fase a gironi di Champions League, in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium. Questo l'elenco degli uomini a disposizione, diramato dal tecnico al termine dell'allenamento sostenuto questo pomeriggio al JTC:

Portiere: 1 Szczesny,21 Pinsoglio,22 Perin

Difensori: 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Benatia,12 Alex Sandro,15 Barzagli, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 24 Rugani

Centrocampisti: 5 Pjanic, 6 Khedira, 14 Matuidi,6 Cuadrado,30 Bentancur

Attaccanti: 7 Ronaldo, 10 Dybala,17 Mandzukic