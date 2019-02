Juventus, i convocati per Madrid. Aritmia atriale per Khedira

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina al JTC, Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Atletico Madrid, in programma mercoledì alle 21:00 al Wanda Metropolitano e valida per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Nella lista non figurano Douglas Costa, che prosegue nel suo programma di recupero, e Sami Khedira che è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna.

Ecco i convocati di Allegri.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Spinazzola, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Can, Bentancur, Bernardeschi.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean.