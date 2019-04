Juventus, Record in prima pagina: "Ronaldo esige rinforzi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche in Portogallo si parla molto della delusione di Cristiano Ronaldo dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano dell'Ajax ai quarti di finale. Record addirittura gli dedica spazio in prima pagina titolando: "Ronaldo esige rinforzi per la Juve". Il portoghese avrebbe già chiesto al club di costruire una squadra ancora più forte rispetto alla rosa attuale per puntare con decisione alla vittoria della prossima Champions.