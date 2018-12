Juventus, i tempi di recupero di Cancelo: out 6-7 settimane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo tornerà soltanto nel 2018. Un brutto colpo per la Juventus, che perde uno dei grandi colpi del mercato estivo per 6-7 settimane. Il 2018 di Joao si è quindi concluso in anticipo: salterà infatti le ultime quattro gare dell’anno. Niente derby, così come per lo squalificato Bentancur e per Khedira. A riportarlo è il Corriere dello Sport.