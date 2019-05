Juventus, tweet per la Lazio: "Complimenti per la vittoria"

La Lazio ha vinto la sua settima Coppa Italia battendo l'Atalanta per 2-0 all'Olimpico in finale. La Juventus, che sarà l'avversario dei biancocelesti in Supercoppa Italiana la prossima estate, si è complimentata con la squadra di Inzaghi via Twitter: "Complimenti alla Lazio per la vittoria". Curiosità a margine: sul post c'è scritto TIM Cup che però non è più la denominazione corretta, visto che la competizione è tornata a chiamarsi semplicemente "Coppa Italia".

Complimenti alla @OfficialSSLazio per la vittoria della #TIMCup! 👏 — JuventusFC (@juventusfc) 15 maggio 2019