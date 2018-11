Juventus, il gol di Mandzukic è il 100esimo in casa del Milan in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è già in vantaggio a San Siro grazie alla rete realizzata all'ottavo minuto da Mario Mandzukic. Come sottolinea 'Opta Paolo', quello realizzato dall'attaccante croato è il gol numero 100 che la squadra bianconera ha realizzato al Milan a Milano in una gara di Serie A.