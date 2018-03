Juventus, il primo agosto amichevole contro le All-Stars della MLS

Il prossimo primo agosto la Juventus affronterà la selezione All-Stars della MLS, il campionato americano. L'annuncio è stato dato sul sito ufficiale bianconero: l'amichevole si disputerà ad Atlanta, capitale della Georgia, al Mercedes-Benz Stadium. In precedenza questo onore era toccato anche a Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Chelsea e Arsenal.

It's official. The Italian powerhouse is coming to the ATL.@JuventusFC vs @MLS All-Stars#MLSAllStar | Pres. by Target pic.twitter.com/tGSuXO8tvo

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 22 marzo 2018