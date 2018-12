© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus si è ritrovata oggi al JTC Continassa per una seduta che, come sempre nei giorni post-gara, ha visto i protagonisti di ieri lavorare in un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo in campo. Federico Bernardeschi, nel lavoro post-gara in palestra, ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le sue condizioni verranno valutate quindi di giorno in giorno. Domani, vigilia di Natale e antivigilia di Atalanta-Juve, l’allenamento è programmato in mattinata. Lo riporta il sito ufficiale dei bianconeri.