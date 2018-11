Juventus, il report su Khedira: confermata la distorsione alla caviglia

Ultimo allenamento della settimana per la Juventus, con il gruppo sempre ridottissimo a causa dei tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri rimasti a Torino anche oggi si sono dedicati ad una seduta incentrata sulla parte atletica e su esercizi di tecnica....

Ultimo allenamento della settimana per la Juventus , con il gruppo sempre ridottissimo a causa dei tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri rimasti a Torino anche oggi si sono dedicati ad una seduta incentrata sulla parte atletica e su esercizi di tecnica. Durante l'allenamento Sami Khedira ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, ha iniziato subito le cure del caso e verrà monitorato quotidianamente. La sua presenza contro la SPAL è in forte dubbio. Al termine della sessione Massimiliano Allegri ha concesso la domenica e il lunedì liberi e la truppa si ritroverà al JTC martedì pomeriggio, quando inizieranno a rientrare alla base anche i primi reduci dagli incontri internazionali di questi giorni.

