Juventus, il tweet di Allegri dopo il 3-0 rifilato al Chievo

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha vinto in serata contro il ChievoVerona, in occasione del posticipo del 20esimo turno di Serie A. Il tecnico bianconero, Max Allegri, attraverso i propri canali social ha commentato il successo per 3-0 all'Allianz Stadium. "La maturità si ottiene anche giocando partite serie come quella di stasera", le sue parole.