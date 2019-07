Juventus in Cina, primo allenamento a Nanchino

Mercoledì la gara con l'Inter dell'ex Conte

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - La Juventus è atterrata a Nanchino, in Cina, dopo circa cinque ore di volo da Singapore. I bianconeri, reduci dalla sconfitta di misura contro il Tottenham stanno svolgendo il primo allenamento per preparare il derby d'Italia con l'Inter dell'ex Antonio Conte. La partita è in programma mercoledì.